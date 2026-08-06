Muzaffarnagar News: बेटी की तलाश कर रहे पिता पर हमला
Muzaffarnagar News: खतौली के कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर उसके पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया, जब वह अपनी लापता बेटी की तलाश कर रहा था। पिता ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा का आश्वासन दिया।
Muzaffarnagar News: खतौली। कोतवाली क्षेत्र के एक कालोनी युवक पर पडोस में रहने वाले कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पीडित पिता अपनी बेटी की तलाश कर रहा था। घटना के बाद पीडित हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचा ओर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बताया गया है कि युवक की बेटी दो अगस्त से लापता चल रही है। तलाश करने के बाद पता चला कि पडोस में रहने वाला युवक उसको बहला फुसला कर ले गया है। पीडित पिता युवक के घर पहुंचा तो उन्होने गाली-गलोच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहा से निकल कर घर पहुंचा ही था कि आरोपी युवक के दोस्त जबरन घर में घुस गए ओर मारपीट शुरू कर दी।
विरोध करने पर युवकों ने पत्नी व बेटी के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद कोतवाली पहुंचे पीडित पिता ने बेटी की जान को खतरा बताते हुए बरामदगी की मांग के अलावा हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीडित का बरामदगी का आश्वासन देकर चलता कर दिया।
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