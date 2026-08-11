Muzaffarnagar News: भोले के भजनों का किया गुणगान, श्रोताओं की उमड़ी भीड़
Muzaffarnagar News: स्थानीय खतौली तिराहे पर जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर में भगवान शंकर के भजनों का गुणगान हुआ। शिव भक्त कांवड़ियों का मनोरंजन करते हुए कलाकारों ने दिनभर भजनों से माहौल को भक्ति में रंगा। शिविर में कई प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग रहा और कांवड़ हाईवे से गुजरी।
Muzaffarnagar News: स्थानीय खतौली तिराहे पर जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर में प्रदीप राणा, प्रदीप उपाध्याय, अनिल भगत जी, रमेश तोड़ी के द्वारा भगवान शंकर के भजनों का गुणगान किया गया। रविवार को दिन भर शिव भक्त कांवड़ियों के शिविर में विभिन्न कलाकारों के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर भगवान भोलेनाथ जी के भजनों के माध्यम से श्रोताओं का मन मोह लिया। जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर में ठाकुर प्रदीप राणा एवं प्रदीप उपाध्याय उर्फ बबली, अनिल भगत जी, मनोज वर्मा आदि ने दिन रात शिविर में रुके हुए शिव भक्त कांवड़ियों का भजनों के माध्यम से मनोरंजन किया एवं रात्रि में भगवान भोलेनाथ के भजनों से शिव भक्त कांवड़ियों का मन मोह लिया।
इस दौरान बड़ी सुदर-सुंदर बहुत बड़ी-बड़ी कावड़ हाईवे से गुजरी जिसके चलते भोले के जयकारों से आसपास का क्षेत्र गूंजायमान हो गया। इस दौरान सुभाष सैनी, परमात्मा शरण उर्फ पप्पू, राजेश धीमान, सचिन, बिट्टू कंबोज, गौरवसिंघल, गोपाल सैनी, पिंटू ठाकुर, आदेश प्रजापति, मूलचंद सैनी आदि का विशेष सहयोग रहा।
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