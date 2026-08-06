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Muzaffarnagar News: नया गांव भुम्मा के जंगल में फिर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर के गांव खेड़ी सराय के बाद नया गांव भुम्मा के जंगल में भी तेंदुए की उपस्थिति से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है।

Muzaffarnagar News: नया गांव भुम्मा के जंगल में फिर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो

Muzaffarnagar News: मीरापुर। क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय के बाद अब नया गांव भुम्मा के जंगल में भी पुनः तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। मंगलवार देर रात ग्रामीणों ने तेंदुए को जंगल में घूमते हुए देखा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निगरानी बढ़ा दी। दो दिन पूर्व खेड़ी सराय के जंगल स्थित एक बाग में तेंदुआ देखा गया था। इस दौरान तेंदुए ने जंगल में घूम रहे एक निराश्रित गौवंश (बछड़े) का शिकार कर लिया था। मंगलवार रात नया गांव भुम्मा के एक ग्रामीण ने जंगल में तेंदुआ देखा और इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी।

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इसके बाद कुछ ग्रामीण कार से मौके पर पहुंचे, जहां कार की रोशनी में उन्हें तेंदुआ स्पष्ट दिखाई दिया। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। खेड़ी सराय, भुम्मा और नया गांव भुम्मा के जंगलों में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग शाम और रात के समय जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं।वन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए खेड़ी सराय तथा भुम्मा नया गांव के जंगल में पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, रात्रि में अकेले जंगल की ओर न जाएं तथा तेंदुआ दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें।

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