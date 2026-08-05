Muzaffarnagar News: खेड़ी सराय के जंगल में फिर दिखा तेंदुआ

Muzaffarnagar News: मीरापुर। क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय के जंगल में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए ने जंगल में घूम रहे एक बछड़े को निवाला बनाया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। साथ ही क्षेत्र में अलग अलग टीमें बनाकर गश्त बढ़ा दी है। करीब 20 दिन पूर्व नया गांव भुम्मा के जंगल में रात के समय तेंदुआ दिखाई दिया था। सूचना मिलने पर वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन तेंदुआ अपना ठिकाना बदलकर गांव खेड़ी सराय के जंगल में पहुंच गया था। यहां भी एक बाग में उसकी मौजूदगी की पुष्टि होने पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया, लेकिन वह फिर दूसरे स्थान पर चला गया। अब कई दिनों बाद तेंदुआ पुनः खेड़ी सराय के जंगल में तेंदुआ लौट आया है। दो दिन पहले उसने जंगल में घूम रहे बछड़े को निवाला बनाया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बछड़े के अवशेषों को गड्ढा खोदकर सुरक्षित तरीके से दबा दिया। इसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए उसकी सबसे ज्यादा आवाजाही वाले बाग में पिंजरा लगाया है। साथ ही तीन अलग अलग टीम बनाकर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। डिप्टी रेंजर विवेक मलिक ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में पुनः पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग की टीम लगातार दिन-रात जंगल में गश्त कर रही है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है。