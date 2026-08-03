Muzaffarnagar News: पुलिस से बोला कांवड़िया, मेरी जान बचा लो, वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के खतौली में एक कांवड़िया ने पुलिस से मदद मांगी, alleging कि उसके बैग चोरी हो गए हैं और उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस ने उसकी पत्नी की बात सुनकर राहत की सांस ली और दंपति को सुरक्षित ट्रेन में रवाना किया।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर/खतौली। रविवार को खतौली में कोतवाली थाने पहुंचे एक कांवड़िया ने पुलिस से कहा कि साहब मेरी जान बचा लो वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं और जान से मार देंगे। यह सुनकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया, लेकिन जब कांवड़िये की पत्नी ने पूरी घटना बताई तो पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। पुलिस वालों ने कांवड़िया और उसकी पत्नी को ट्रेन में बैठाकर रवाना कर दिया।
घटना का विवरण
हरियाणा के रेवाड़ी निवासी कांवड़िया अपनी पत्नी के साथ रविवार को कोतवाली पहुंचा। उसने बताया कि वह पत्नी के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर घर जाने के लिए निकला था। मुजफ्फरनगर के पास वह एक कैंप में रुका हुआ था। रात के समय किसी ने कैंप से कई बैग चोरी कर लिए, लेकिन उसका बैग चोरी नहीं हुआ। जिन लोगों के बैग चोरी हुए है वो लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। कांवड़िये ने बताया कि वह लोग कह रहे थे कि उसको आज जान से मार देंगे। कांवड़िये ने कहा कि मुजफ्फरनगर से जान बचाते हुए यहां तक पहुंचे हैं, साहब मेरी जान बचा लो, आपका अहसान होगा। हमें दिल्ली तक पहुंचा दो।
पुलिस की प्रतिक्रिया
कांवड़िये की बात सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए, लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा कि बैग चोरी होने के बाद से पति अजीबो गरीब बातें कर रहा है। पत्नी की बात सुनकर पुलिस ने राहत की सांस ली और दपंति को कोतवाली से जाने को कहा। इस पर कांवड़िया बोला कि साहब मैं नहीं जाऊंगा जब तक पुलिस सुरक्षा नहीं देगी। बाद में पुलिस ने दपंति को ट्रेन में बैठाकर रवाना किया।
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