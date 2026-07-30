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Muzaffarnagar News: काटका गंग नहर पर आज होगा कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए काटका गंग नहर के पुल के पास विशाल कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ बृहस्पतिवार को किया जाएगा।

Muzaffarnagar News: काटका गंग नहर पर आज होगा कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ

Muzaffarnagar News: शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए काटका गंग नहर के पुल के पास विशाल कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ बृहस्पतिवार को किया जाएगा। गांव काटका निवासी ऋतुराज गुर्जर ने बताया कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी काटका गांव की ओर से शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा भाव के लिए विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसका शुभारंभ 30 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को हवन यज्ञ के द्वारा विधि विधान के साथ किया जाएगा इस दौरान विजेंद्र मावी, प्रवेश, विपिन आदि मौजूद रहे।

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