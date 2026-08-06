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Muzaffarnagar News: आईपीएल तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स के नि:शुल्क कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: आईपीएल इकाई तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स द्वारा मंदौड गंग नहर की पटरी पर नि:शुल्क कांवड़ सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया।

Muzaffarnagar News: आईपीएल तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स के नि:शुल्क कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन

Muzaffarnagar News: तितावी। आईपीएल इकाई तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स द्वारा मंदौड गंग नहर की पटरी पर नि:शुल्क कांवड़ सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर ओम प्रकाश सिंह, जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर संजय सिसोदिया तथा आईपीएल तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स के इकाई प्रमुख बी.एस. ग्रेवाल द्वारा संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना एवं भोले के भक्तों को प्रसाद वितरित कर किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने शिविर स्थल पर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष गन्ना अरविंद कुमार सहित गन्ना विकास मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक गन्ना तथा लेखा, उत्पादन और मानव संसाधन विभागों के विभागाध्यक्षों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

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