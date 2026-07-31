Muzaffarnagar News: भवनों में आई दरारों की जांच करने एसडीएम पहुंचे

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। एसडीएम ने मौके पर जाकर कस्बे के सैनी बाजार में 17 दुकानों और मकानों में आई दरारों की जांच की। पीड़ितों से वार्ता के बाद उन्होंने शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। कस्बे के सैनी बाजार में मकानों और दुकानों में आई दरारों के बाद हंगामा होने पर एसडीएम सत्येंद्र कुमार ने जल निगम और नगर पंचायत की संयुक्त टीम का गठन कर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। टीम ने प्रभावित क्षेत्र में गड्ढे खोदकर पाइपलाइन की जांच की। जांच के दौरान कई स्थानों पर जल निगम की नई पाइपलाइन में खामियां सामने आईं। गुरुवार को एसडीएम सत्येंद्र कुमार नगर पंचायत बुढ़ाना के ईओ आलोक रंजन को लेकर मौके पर पहुंचे और प्रभावित मकानों ओर दुकानों का मुआयना किया।