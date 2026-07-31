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Muzaffarnagar News: भवनों में आई दरारों की जांच करने एसडीएम पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना के सैनी बाजार में 17 दुकानों और मकानों में आई दरारों की जांच के लिए एसडीएम सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल निगम और नगर पंचायत की टीम से जांच करने का निर्देश दिया। पाइपलाइन में खामियों के चलते दरारें आई हैं। पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

Muzaffarnagar News: भवनों में आई दरारों की जांच करने एसडीएम पहुंचे

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। एसडीएम ने मौके पर जाकर कस्बे के सैनी बाजार में 17 दुकानों और मकानों में आई दरारों की जांच की। पीड़ितों से वार्ता के बाद उन्होंने शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। कस्बे के सैनी बाजार में मकानों और दुकानों में आई दरारों के बाद हंगामा होने पर एसडीएम सत्येंद्र कुमार ने जल निगम और नगर पंचायत की संयुक्त टीम का गठन कर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। टीम ने प्रभावित क्षेत्र में गड्ढे खोदकर पाइपलाइन की जांच की। जांच के दौरान कई स्थानों पर जल निगम की नई पाइपलाइन में खामियां सामने आईं। गुरुवार को एसडीएम सत्येंद्र कुमार नगर पंचायत बुढ़ाना के ईओ आलोक रंजन को लेकर मौके पर पहुंचे और प्रभावित मकानों ओर दुकानों का मुआयना किया।

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एसडीएम के समक्ष महिलाओं ने अपनी पीड़ा बयान की। पीड़ितों की ओर से आवाज उठा रहे कश्यप समाज के खाप चौधरी डॉ. सोनू कश्यप ने आरोप लगाया कि जल निगम द्वारा बिछाई गई नई पाइपलाइन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। पाइप लाइनों में रिसाव के कारण ही दुकानों और मकानों में दरारें आई हैं। डा. कश्यप ने पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की। इस पर एसडीएम ने जल निगम को जांच आख्या लिखकर भेजने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर नायाब तहसीलदार अमन कुमार और वार्ड सभासद अजय संगल भी मौजूद रहे।

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