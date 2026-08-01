Muzaffarnagar News: द एसडी पब्लिक स्कूल बना इंटर स्कूल प्रतियोगिता का विजेता

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। एमजी पब्लिक स्कूल में विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय लाला हरबंस लाल गोयल की 104वीं जयंती पर दो दिवसीय इंटर स्कूल मल्टी स्किल प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में ओवरआल विनर की ट्राफी द एसडी पब्लिक स्कूल के नाम रही, जबकि विभिन्न प्रतियोगिताओं ने अन्य स्कूल विजेता बने। दो दिवसीय इंटर स्कूल मल्टी स्किल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एमजी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सतीश चन्द गोयल तथा मैनेजमेंट कमेटी के कोषाध्यक्ष रोहित सिंघल उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड राजेन्द्र पॉल, स्कोयो ऐप के संस्थापक एवं सीईओ सिद्धार्थ जिंदल ने प्रतियोगिताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया।

प्रतियोगिता के पहले दिन गुरुवार को इको फैशन फिएस्टा, लिटिल लेजेंड्स ड्रामा फेस्ट और कैरम क्वेस्ट जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को भक्ति संगीत भजन प्रतियोगिता और विजन एक्स-न्यू स्टार्टअप लॉन्च प्रतियोगिता हुई। इसमें सतीश चन्द गोयल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलता है। भजन प्रतियोगिता में जीडी गोयनका स्कूल विजेता रहा। विजन एक्स-न्यू स्टार्टअप लॉन्च में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल विजेता बना। ओवरऑल चैंपियन द एसडी पब्लिक स्कूल रहा, जिसे ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्या मोनिका गर्ग ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें निरंतर सीखने और नवाचार अपनाने की प्रेरणा दी और सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षिका दीपाली गोयल व रितु शर्मा ने किया, जिसमें विद्यालय परिवार का पूर्ण सहयोग रहा।