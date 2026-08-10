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Muzaffarnagar News: सोलर पैनल से चलने वाली मिनी ट्रक कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर के गांव भुम्मा के शिवभक्तों ने सोलर पैनल से संचालित मिनी ट्रक के रूप में कांवड़ तैयार किया है। यह कांवड़ हरिद्वार से रवाना होकर मीरापुर पहुंची, जहाँ इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। मिनी डीजे पर शिवभजनों ने भक्तिमय माहौल बनाया और स्थानीय नागरिकों ने इसकी सराहना की।

Muzaffarnagar News: सोलर पैनल से चलने वाली मिनी ट्रक कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र

Muzaffarnagar News: मीरापुर। क्षेत्र के गांव भुम्मा निवासी शिवभक्त मनीष कुमार, शोकेन्द्र कुमार, बबलू प्रजापति, अभिषेक प्रजापति, अवी प्रजापति, निखिल प्रजापति, आकाश प्रजापति, दीपक और नीटू ने सोलर पैनल से संचालित होने वाली मिनी ट्रक के रूप में कांवड़ को आकर्षक ढंग से तैयार किया है। सभी शिवभक्त तीन अगस्त को हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हुए थे। रविवार शाम जब यह कांवड़ मीरापुर पहुंची तो इसे देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। कांवड़ पर लगाए गए मिनी डीजे पर बज रहे शिवभजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। अनूठी तकनीक और आकर्षक स्वरूप में तैयार इस कांवड़ की स्थानीय नागरिकों ने जमकर सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।

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