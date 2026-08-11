Muzaffarnagar News: आस्था के पथ पर बढ़ी सेवा की छांव, 63 कांवड़ शिविरों का इजाफा

Muzaffarnagar News: कदमों के आस्था और दिल में भेलेनाथ का नाम, सेवा की छांव में आसान हो रहा कांवडियों का मुकाम। यह मुजफ्फरनगर के विभिन्न संगठन और सेवादार लोगों ने कर दिखाया है। इन सभी का मानना है कि भोले की राह में जो सेवा का दीप जलाते है, वहीं सच्चे अर्थों में महादेवा को पाते है। इस बार आस्था के पथ पर सेवा की छांव में बढोत्तरी हुई है। कांवड यात्रा को लेकर जनपद में इस बार करीब 63 कांवड सेवा शिविरों का इजाफा हुआ है। जहां भक्ति का रंग गहरा हो जाता है, वहीं सेवा का हर हाथ सहारा बन जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धा और सेवा का उत्साह इस बार और व्यापक नजर आया है। शिवभक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कांवड़ मार्ग पर सेवा शिविरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल कांवड यात्रा को लेकर जनपद में करीब 165 कांवड़ शिविर शिव भक्तों की सेवा के लिए लगे थे। इस बार कांवड शिविरों में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी आंकडों के अनुसार इस बार जनपद में करीब 228 कांवड़ शिविर शिव भक्तों की सेवा के लिए लगे है। यानि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 63 कांवड़ शिविरों की बृद्धि हुई है। इन शिविरों के माध्यम से कांवड़ियों को विश्राम, भोजन, पेयजल, स्नान, चिकित्सा आदि विभिन्न आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। भगवान शिव की आराधना के लिए दूर-दराज से आने वाले कांवड़िये कठिन यात्रा तय करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में मार्ग में मिलने वाली सेवा और सुविधाएं उनके लिए संबल का काम करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर शिविरों का विस्तार हुआ है। सेवा भाव से जुड़े लोग और संस्थाएं भी कांवड़ियों की आवभगत में जुटी हुई है। कांवड़ मार्ग पर सेवा का यह विस्तार न केवल श्रद्धालुओं को राहत दे रहा है, बल्कि सामाजिक सहभागिता और धार्मिक सौहार्द की भावना को भी मजबूत कर रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा ही साधना की भावना को चरितार्थ करते हुए विभिन्न संगठन और स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए है.