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Muzaffarnagar News: सीएमओ ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरला में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने किया। शिवभक्तों को पुष्पवर्षा कर भोजन-प्रसाद वितरित किया गया। सावन में भक्त हरिद्वार से पैदल आते हैं, जिससे उनकी सेवा का आयोजन किया गया। व्यवस्थाओं में चिकित्सीय, भोजन और पानी का ध्यान रखा गया।

Muzaffarnagar News: सीएमओ ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा

Muzaffarnagar News: छपार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरला में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर किया। इस दौरान उन्होंने शिवभक्तों को भोजन-प्रसाद भी वितरित किया। गांव बरला में हाईवे पर स्थित पीएचसी में सोमवार को कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने कहा कि सावन के महीने में हरिद्वार से शिवभक्त पैदल ही कांवड़ लेकर आते है और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित शिवालयों पर शिवरात्रि पर जलाभिषेक करेंगे। इसलिए हमें उनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। बरला में शिवभक्तों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था के साथ ही भोजन, पानी व व्यायाम की भी उचित व्यवस्था की जा रही है।

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इस दौरान पुरकाजी सीएचसी प्रभारी डा. सुमित चौधरी, डा. मनीष वर्मा, डा. सुदीप त्यागी, कपिल सिंगवाल, नीतू भारद्वाज, सचिन कुमार, विमल त्यागी, तरुण शर्मा व प्रशान्त त्यागी मौजूद रहे।

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