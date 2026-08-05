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Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों का कराया भोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में बामनहेडी के ग्राम प्रधान ब्रहम सिंह के द्वारा संचालित निशुल्क कावड़ शिविर का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पुंडीर ने शिव भक्तों को खाना परोसकर उनकी सेवा की। यह शिविर लंबे समय से पैदल चल रहे शिव भक्तों के लिए लगाया जा रहा है।

Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों का कराया भोजन

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर, संवाददाता। रुड़की रोड स्थित बामनहेडी के ग्राम प्रधान ब्रहम सिंह एड. द्वारा संचालित निशुल्क कावड़ शिविर का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश पुंडीर ने अपने साथियों के साथ पहुंच कर उद्घाटन किया एवं शिव भक्तों को खाना परोसकर उनकी सेवा की। इस मौके पर राकेश पुंडीर ने कहा कि ब्रहम सिंह पुंडीर पिछले काफी समय से पैदल चल रहे शिव भक्तों के लिए नि:शुल्क कावड़ शिविर लगाते आ रहे हैं। इस मौके पर मुजफ्फरनगर पश्चिम समिति अध्यक्ष ठाकुर बारु सिंह पुंडीर, कांग्रेस सेवादल नगर अध्यक्ष मुकुल शर्मा श्याम सिंह पुंडीर, ठाकुर जगमाल सिंह पुंडीर, मूलचंद पुंडीर, निरंजन सिंह पुंडीर, जीत सिंह पुंडीर, नेन सिंह पुंडीर, ठाकुर सुखपाल सिंह, कुलदीप शर्मा, जगबीर सिंह ठाकुर, जोगिंदर प्रधान, विपिन शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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