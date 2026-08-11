Muzaffarnagar News: 1942 में मुजफ्फरनगर में गूंजी थी ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ की आवाज

Muzaffarnagar News: देश की आजादी की लड़ाई में वर्ष 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मुजफ्फरनगर के इतिहास का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। महात्मा गांधी के ‘करो या मरो’ के आह्वान के बाद मुजफ्फरनगर जिले में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था। आम जनमानस के साथ बड़ी संख्या में छात्रों ने भी आंदोलन में भाग लिया था। कई छात्रों और स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन अंग्रेजों के दमनात्मक रवैये के बावजूद भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सका। जिला प्रशासन के इतिहास में भी 1942 के आंदोलन के दौरान जिले में व्यापक गतिविधियों और बड़ी संख्या में छात्रों के जेल जाने का उल्लेख है।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन की संचार और परिवहन व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं भी सामने आईं थी। इतिहासकार प्रदीप जैन, स्वतंत्रता आंदोलन के जानकारी मुनीष गुप्ता सहित कई अन्य जानकारों का कहना है कि जिले के रोहाना कलां, शामली जनपद के जलालाबाद और थानाभवन के रेलवे स्टेशनों पर आंदोलनकारियों ने कार्रवाई की थी। बामनहेड़ी के पास रेलवे लाइन उखाड़ने और संचार के तार काटने की घटना को अंजाम दिया गया था। इन घटनाओं के बाद अंग्रेजी प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए कड़ा पुलिस दमन शुरू किया और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौर में स्वतंत्रता सेनानी रमेशचंद एड. ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रमुख स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल थे। वर्ष 2015 में उनका निधन हो गया था। ऐसे में देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रही बल्कि छात्र, मजदूर, महिलाएं और स्थानीय कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इतना ही नहीं अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारियों और अत्याचारों के बावजूद आंदोलनकारियों का उत्साह कमजोर नहीं पड़ा। यही जनभागीदारी आगे चलकर स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई का आधार बनी। ऐसे में देखा जाए तो आजादी के 78 साल के बाद भी वर्ष 1942 का यह अध्याय आज भी याद दिलाता है कि मुजफ्फरनगर की धरती पर आजादी की आवाज सिर्फ नेताओं ने नहीं, बल्कि आम लोगों ने भी बुलंद की थी।