Muzaffarnagar News: दंगल का भव्य समापन, महिला पहलवानों ने दिखाया दम

Muzaffarnagar News: मीरापुर। कासमपुर खोला में आषाढ़ मास की चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय ऐतिहासिक दंगल का बुधवार को भव्य समापन हुआ। पिछले 65 वर्षों से चले आ रहे परंपरागत दंगल में दूसरे दिन भी महिला पहलवानों समेत सैकड़ों पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर अपने दमखम से कुश्ती का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन के दंगल का मुख्य अथिति वरिष्ठ भाजपा नेता अमित राठी ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर व फीता काटकर शुरू कराया। कासमपुरखोला में आयोजित ऐतिहासिक दंगल के समापन समारोह में मुख्य अथिति वरिष्ठ भाजपा नेता अमित राठी, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रवींद्र गुर्जर, कुश्ती कोच धर्मदेव भाटी (मुरादाबाद), वरिष्ठ पहलवान करतार सिंह लदावली (मुरादाबाद) तथा बीआईटी चौकी प्रभारी भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे।

मुख्य अथिति अमित राठी ने कहा कि भारतीय कुश्ती केवल एक खेल नहीं, बल्कि देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनाकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। दूसरे दिन दंगल में मुरादाबाद, मेरठ, शामली, बिजनौर, कैराना, पानीपत, हरिद्वार, भुम्मा, शुक्रताल, भुवापुर और वजीराबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए महिला व पुरुष पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में वंशिका (पचेंड़ा), काजल, रत्ना और भूमिका चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं पुरुष वर्ग में प्रिंस, चकित, नसीम, कासिम, भूरा, शुभ, अभिषेक यादव, अर्जुन, प्रधान पहलवान और फौजी पहलवान सहित अनेक खिलाड़ियों ने अपने दम से विपक्षी पहलवानों को धूल चटाई। दंगल में रेफरी डॉ. संजय, सनोज और ब्रह्मसिंह रहे। जबकि अमरपाल फौजी ने टाइमकीपर की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन मास्टर मदनपाल ने किया। अंत मे दंगल आयोजन समिति के अध्यक्ष वेदपाल सिंह व उपाध्यक्ष सुखपाल ने सभी अतिथियों, पहलवानों, ग्रामवासियों और दूर-दराज से आए दर्शकों का आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में पंकज प्रधान,वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण शर्मा, राजबीर सिंह, रणबीर सिंह, अशोक फौजी, बालिस्टर, विनोद कोहली, रणपाल, प्रवीण कुमार फौजी, रविन्द्र कुमार, राहुल, ब्रह्मपाल, राजबीर फौजी आदि शामिल रहें।