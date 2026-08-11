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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा: भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरे डीएम व एसएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दौरान तेज बारिश से जनपद में जलभराव हो गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने सड़कों का निरीक्षण किया और जल निकासी के लिए मशीनों का उपयोग किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि मार्ग अब सुचारु हैं।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा: भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतरे डीएम व एसएसपी

Muzaffarnagar News: श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में हुई तेज बारिश से कई प्रमुख रास्तों पर जलभराव की स्थिति बन गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा खुद सड़कों पर उतरे और कांवड़ यात्रा मार्गों का सघन निरीक्षण किया। शिवभक्तों के आवागमन में कोई बाधा न आए, इसके लिए जिला प्रशासन ने मौके पर ही अत्याधुनिक मशीनों और पंपों को लगाकर युद्धस्तर पर पानी की निकासी कराई। अधिकारियों के कड़े निर्देशों के चलते कुछ ही समय में कांवड़ मार्गों से जलभराव की समस्या को दूर कर यातायात सुचारु कर दिया गया।मार्गों

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का निरीक्षण करने के बाद दोनों शीर्ष अधिकारी शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए पूरे जिले के संवेदनशील बिंदुओं और यात्रा मार्गों की स्थिति देखी गई। इस दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पीए (पर्सनल एड्रेस) सिस्टम से खुद माइक संभालकर श्रद्धालुओं से संवाद किया। उन्होंने शिवभक्तों को आश्वस्त किया कि जलभराव वाले रास्तों से पानी निकाल दिया गया है और वे निर्धारित मार्गों से अपने गंतव्य की ओर सकुशल प्रस्थान कर सकते हैं।

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