Muzaffarnagar News: मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न, नहीं रूके शिव भक्तों के कदम
Muzaffarnagar News: सावन के दूसरे सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से मुजफ्फरनगर शहर जलमग्न हो गया। शिव चौक पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों के फंसने और शिव भक्तों को परेशानी हुई। नालों की सफाई के बावजूद पर्याप्त जलनिकासी नहीं हो पाई, जिससे कई मोहल्लों में घरों में भी पानी भर गया।
Muzaffarnagar News: सावन के दूसरे सोमवार को सुबह हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। शिव चौक पर घुटनों तक पानी भर गया। नालों से पानी की निकासी नहीं हो पाया। शिव चौक पर भरे पानी में वाहन भी बंद हो गए। वहीं शिव भक्तों को भी भगवान आशुतोष की परिक्रमा करने में काफी परेशानी का सामना करना पडा। शिव चौके आस पास की मार्किटों में भी पानी भर गया। वहीं शहर के विभिन्न मार्ग और मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी भर गया। नालों का गंदा पानी भरने के कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। ऐसे में स्थानीय लोग दिनभर परेशान रहे हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल बना हुआ था। भारी उमस के कारण सांस लेने में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सावन के दूसरे सोमवार की सुबह 8.30 बजे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया। आकाश में काले बदाल छा गए। करीब 9 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। करीब 10 बजे बारिश कुछ कम हुई, लेकिन दिनभर झमाझम बारिश होती रही। सोमवार को करीब 138.0 मि.मी. एमएम बारिश हुई है। बारिश के कारण शहर के कांवड मार्ग बझेडी अंडरपास, मदीना चौक, कच्ची सड़क, रूडकी रोड, शिव चौक, मेरठ रोड, शामली रोड आदि स्थानों पर पानी भर गया। शिव चौक पर घुटनों तक पानी भरने के कारण वाहन भी बंद हो गए। वहीं शिव भक्तों को भी काफी परेशानी का सामना करना पडा है। डाक कांवडियों को भी शिव मूर्ति की परिक्रमा करने में काफी परेशानी हुई। इसके अलावा शिव चौक के आस पास की मार्किट एसडी मार्किट, गोल मार्किट, तहसील मार्किट, पान मंडी, आलू मंडी, दाल मंडी, मोलाहेडी मार्किट आदि में पानी भर गया। नालों से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पायी। जिस कारण पूरा शहर टापू बन गया.
नालों से नहीं हुई पानी की निकासी, घरों में भी भरा गंदा पानी
मुजफ्फरनगर । नगर पालिका ने नालों की सफाई के लिए करोडों रुपए खर्च किए है, लेकिन फिर भी शहर पानी में डूब गया। नगर पालिका शहर के 80 नालों की सफाई करने का दावा कर रही है, लेकिन सुबह कई घंटे तक भी पानी की निकासी नहीं हो पायी है। शहर के कई मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी भर गया। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हुई है। घरों में रखा सामान भी पानी भरने के कारण खराब हो गया।
बारिश ने नगर पालिका की नाला सफाई की पोल को खोल कर रख दिया है
मूसलाधार बारिश से शहर के मोहल्ला आबकारी, मिमलाना रोड, गणेश चौक, चुंगी नम्बर दो, रामलीला टिल्ला, न्याजूपुरा, प्रेमपुरी, कृष्णापुरी, गांधी कालोनी, पचेंडा रोड, बचन सिंह कालोनी, रामपुरी, जनकपुरी, शाहबुद्दीनपुर रोड, लद्दावाला, मल्हूपुरा, महमूदनगर, खालापार, किदवईनगर, नई मंडी आदि क्षेत्रों में पानी भर गया। वहीं कुछ मोहल्लों में घरों के अंदर भी पानी भर गया। शहर के अंसारी रोड, घास मंडी, रेलवे रोड, प्रकाश चौक, कोर्ट रोड, रोडवेज रोड, महावीर चौक आदि मार्गो पर पानी भरने के कारण यातायात भी प्रभावित रहा है।
शिव चौक पर जाम लगने से फंसी एम्बुलेंस
मुजफ्फरनगर। मूसलाधार बारिश से शिव चौक पर काफी पानी भर गया। नालों से पानी की निकासी सहीं तरह से नहीं हो पायी। गंदगी से अटे नाले होने के कारण शिव चौक पर घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में वाहन भी पानी में फंस कर बंद हो गए। जिस कारण शिव चौक पर भयंकर जाम लग गया। ऐसे में जाम के बीच एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। पुलिसकर्मियों ने जलभराव के दौरान जाम को खुलवाने का प्रयास करते हुए एम्बुलेंस को निकलवाया है.
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