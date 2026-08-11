Muzaffarnagar News: मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न, नहीं रूके शिव भक्तों के कदम

Muzaffarnagar News: सावन के दूसरे सोमवार को सुबह हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। शिव चौक पर घुटनों तक पानी भर गया। नालों से पानी की निकासी नहीं हो पाया। शिव चौक पर भरे पानी में वाहन भी बंद हो गए। वहीं शिव भक्तों को भी भगवान आशुतोष की परिक्रमा करने में काफी परेशानी का सामना करना पडा। शिव चौके आस पास की मार्किटों में भी पानी भर गया। वहीं शहर के विभिन्न मार्ग और मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी भर गया। नालों का गंदा पानी भरने के कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। ऐसे में स्थानीय लोग दिनभर परेशान रहे हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल बना हुआ था। भारी उमस के कारण सांस लेने में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सावन के दूसरे सोमवार की सुबह 8.30 बजे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया। आकाश में काले बदाल छा गए। करीब 9 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। करीब 10 बजे बारिश कुछ कम हुई, लेकिन दिनभर झमाझम बारिश होती रही। सोमवार को करीब 138.0 मि.मी. एमएम बारिश हुई है। बारिश के कारण शहर के कांवड मार्ग बझेडी अंडरपास, मदीना चौक, कच्ची सड़क, रूडकी रोड, शिव चौक, मेरठ रोड, शामली रोड आदि स्थानों पर पानी भर गया। शिव चौक पर घुटनों तक पानी भरने के कारण वाहन भी बंद हो गए। वहीं शिव भक्तों को भी काफी परेशानी का सामना करना पडा है। डाक कांवडियों को भी शिव मूर्ति की परिक्रमा करने में काफी परेशानी हुई। इसके अलावा शिव चौक के आस पास की मार्किट एसडी मार्किट, गोल मार्किट, तहसील मार्किट, पान मंडी, आलू मंडी, दाल मंडी, मोलाहेडी मार्किट आदि में पानी भर गया। नालों से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पायी। जिस कारण पूरा शहर टापू बन गया.