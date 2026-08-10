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Muzaffarnagar News: नवजात की मौत के बाद आयशा क्लीनिक सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना कस्बे में एक निजी क्लीनिक में नवजात शिशु की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। सीएमओ के निर्देश पर क्लीनिक का निरीक्षण करके उसे सील किया गया है। जांच जारी है और क्लीनिक में कोई चिकित्सा गतिविधि नहीं की जा सकेगी।

Muzaffarnagar News: नवजात की मौत के बाद आयशा क्लीनिक सील

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना कस्बे के निजी क्लीनिक में नवजात शिशु की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए आयशा क्लीनिक को सील कर दिया। रविवार को सीएमओ के निर्देश पर सीएचसी की टीम ने कोतवाली रोड के पास स्थित क्लीनिक का निरीक्षण किया। इसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया।सीएचसी प्रभारी डॉ. प्रणव तेवतिया ने बताया कि सीएमओ जिले में संचालित कांवड़ सेवा शिविरों के निरीक्षण पर थे। इसी दौरान कस्बे में स्थित निजी क्लीनिक में नवजात शिशु की मौत की सूचना मिली। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीएचसी बुढ़ाना की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। टीम ने क्लीनिक का निरीक्षण करने के बाद नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक क्लीनिक में किसी भी तरह की चिकित्सा गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। क्लीनिक में मौजूद अभिलेख, उपकरण और अन्य सामग्री को भी सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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