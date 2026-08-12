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Muzaffarnagar News: कांवड़ियों ने बम बम के जयकारों के साथ किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: हरिद्वार से गंगाजल लाकर शिव भक्त कांवड़ियों ने पांडव कालीन ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों की बड़ी भीड़ ने मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। सुबह 4 बजे से शुरू हुआ ये आयोजन दोपहर तक जारी रहा। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की।

Muzaffarnagar News: कांवड़ियों ने बम बम के जयकारों के साथ किया जलाभिषेक

Muzaffarnagar News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए शिव भक्त कांवड़ियों ने जानसठ स्थित पांडव कालीन प्राचीन सिद्ध पीठ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ियों के जयकारों से मंदिर परिसर एवं आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो गया। कस्बा एवं देहात क्षेत्र के शिव भक्त कांवड़ियों का स्थानीय सिद्ध पीठ ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचने का सिलसिला सुबह तक जारी रहा सुबह करीब 4 बजे से कांवड़ियों ने भगवान शिव का गंगाजल के द्वारा जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया था। यह सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा। स्थानीय एवं देहात क्षेत्र के शिव भक्त श्रद्धालु भी जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचे इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

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इसके अलावा क्षेत्र के गांव गढ़ी देहात के जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, अहरोडा,बसायच ,भलेडी,मकसुदाबाद, सादपुर,ढासरी,तालेड़ा, राजपुर,मतोड़ी, सैदीपुर, सलारपुर सहित देहात क्षेत्र विभिन्न गांव में स्थित मंदिरों में भी भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया ।पुलिस प्रशासन ने जलाभिषेक के दौरान व्यवस्था को बनाने में अपना विशेष सहयोग दिया।----

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