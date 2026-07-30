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Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में गुरुपूर्णिमा पर किया गया गुरु पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। भक्तों ने अलग-अलग आश्रमों में गुरु पूजा की और भंडारे का आयोजन किया। विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने आश्रमों में आकर पूजा की। दंडी आश्रम में विशेष पूजा हुई और संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने मंत्रोच्चार किया। पूजा के साथ भक्तों ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में गुरुपूर्णिमा पर किया गया गुरु पूजन

Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया।विभिन्न आश्रमो में भक्तो द्वारा गुरु पूजा की गयी व भंडारे का आयोजन किया गया।मन्त्री कपिलदेव अग्रवाल,जिला पंचायत प्रशासक व अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने आश्रमो में जाकर गुरु पूजा की। शुकतीर्थ के प्रसिद्ध प्राचीन दंडी आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी जनार्दन स्वरूप महाराज की पूजा की गयी व साथ ही ब्रह्मलीन स्वामी विष्णु आश्रम महाराज,ब्रह्मलीन स्वामी नारायण आश्रम महाराज,ब्रह्मलीन स्वामी जगन्नाथ आश्रम महाराज,ब्रह्मलीन स्वामी रामेश्वरआश्रम महाराज आदि का पादुका पूजन कर विशेष पूजा की गयी। इस अवसर पर संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों ने मंत्रोच्चार कर गुरु पूजा की दण्डी आश्रम में लाखाराम पाठक दिल्ली द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।मंत्री

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स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जिला पंचायत प्रशासक डॉ. वीरपाल निर्वाल युवा भाजपा युवा नेता अमित राठी ने आश्रम में आकर गुरु पूजा की व ब्रह्मचारी जनार्दन स्वरूप महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आश्रम के संचालक मनोहरलाल शर्मा, विनोद शर्मा आदि उपस्थित रहे।इसके अलावा प्रसिद्ध हनुमन्तधाम मे महंत स्वामी आनंद स्वरूपानन्द महाराज सरस्वती द्वारा ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज को नमन कर पूजा की गयी।मां पूर्णागिरी आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी गोपालदास महाराज की पूजा की गई।पार्वती धाम आश्रम में ज्योतिषाचार्य अयोध्या प्रसाद मिश्र की पूजा की गयी।महाशक्ति सिद्ध पीठ,गौड़ीय मठ आदि प्रसिद्ध आश्रमों में बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरु पूजा की।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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