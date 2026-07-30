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Muzaffarnagar News: गुरू पूर्णिमा पर मुक्तिधाम मंदिर में हवन व भंडारे का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: गुरू पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग स्थित मुक्तिधाम मंदिर में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। विद्वान पंडित अर्णव शर्मा के नेतृत्व में हवन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद हजारों लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। क्षेत्र के अन्य मंदिरों में भी हवन और भंडारे का आयोजन किया गया।

Muzaffarnagar News: गुरू पूर्णिमा पर मुक्तिधाम मंदिर में हवन व भंडारे का आयोजन

Muzaffarnagar News: गुरू पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर स्थित मुक्तिधाम मन्दिर में हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ो की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर स्थित श्री मुक्तिधाम मन्दिर परिसर में बुधवार की सुबह सर्वप्रथम हवन किया गया। विद्वान पंडित अर्णव शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन की अग्नि प्रज्वलित की तथा देवी देवताओं की पूजा आह्वान के साथ हवन कराया।तथा इस दौरान वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हवन के बाद मंदिर परिसर में विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।भंडारे में सेवा करने वालों में सौरभ सैनी, अंकित वत्स,पंकज राजवंशी,सचिन सैनी,सुनील धीमान,प्रवीण चावड़ी,सतीश चावड़ी,वीशू राठी,आदि शामिल रहे।वही

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गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के बाला जी मंदिर, भूमिया मंदिर,हनुमान शिव मंदिर, शिव मंदिर जामनवाली, शनिधाम मुकल्लमपुरा में हवन यज्ञ किया गया तथा श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजन को नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।

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