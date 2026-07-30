Muzaffarnagar News: गुरु पूर्णिमा पर तहसील परिसर में हलवे का प्रसाद वितरित
Muzaffarnagar News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तहसील परिसर में दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष पवन सैनी एवं उनके पुत्र एडवोकेट प्रवेश सैनी द्वारा हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर गुरु को श्रद्धांजलि दी और पर्व का उत्सव मनाया।
Muzaffarnagar News: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तहसील परिसर में दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष पवन सैनी एवं उनके पुत्र एडवोकेट प्रवेश सैनी द्वारा श्रद्धापूर्वक हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, टाइपिस्टों, फोटोग्राफरों तथा तहसील परिसर में मौजूद अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन बुढ़ाना के अध्यक्ष सुरेश पाल वर्मा, महासचिव सुभाष राठी, फिरोज मंसूरी, अनिल कुमार, दिनेश आर्य, मुकेश सैनी, प्रमोद सैनी, रॉकी शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए पर्व की शुभकामनाएं दीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।