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Muzaffarnagar News: गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लाह श्रद्धा के साथ मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: भगवान पीठ श्री शुकदेव आश्रम के समाधि मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव परम्परागत श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पीठाधीस्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने अपने गुरुद

Muzaffarnagar News: गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लाह श्रद्धा के साथ मनाया

Muzaffarnagar News: भगवान पीठ श्री शुकदेव आश्रम के समाधि मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव परम्परागत श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पीठाधीस्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने अपने गुरुदेव वीतराग स्वामी कल्याणदेव जी महाराज की चरण पादुकाओं का विधि विधान पूर्वक अभिषेक पूजन किया और शिक्षा ऋषि की समाधि पर पूजा आरती की। तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में स्वामी ओमानंद महाराज का उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत प्रशासक डा. वीरपाल निर्वाल सहित उनके शिष्यों, भक्तों एवं अनुयायियों ने पूजन किया। इस अवसर पर स्वामी भरत देव महाराज, कुंवर देवराज पवार, मदरहुड विश्वविद्यालय के कुलपति डा. नरेंद्र शर्मा, अचल कृष्ण शास्त्री, स्वामी कनक प्रभानंद सरस्वती, डा. वीएस. जिंदल, डा. एसपी भार्गव, समाजसेवी रमेश मलिक, शिशिर कुमार सिंघल, पूर्व प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह ने मंत्र पाठ किया।

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