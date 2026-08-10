Muzaffarnagar News: 111 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्तों का भव्य स्वागत
Muzaffarnagar News: हरिद्वार से 111 लीटर गंगाजल लेकर जा रहे प्रियांशु भोले और उनके साथियों का जानसठ में भव्य स्वागत हुआ। खतौली तिराहे पर शिवभक्तों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी के उत्साह का जज़्बा देखने लायक था।
Muzaffarnagar News: जानसठ। हरिद्वार से 111 लीटर गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे गांव मेहलकी निवासी प्रियांशु भोले और उनके साथियों का रविवार को जानसठ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खतौली तिराहे पर स्थित जानसठ डाक कांवड़ सेवा शिविर के कार्यकर्ताओं ने शिवभक्तों को पटका पहनाकर और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बना। इस दौरान गोपाल सैनी उर्फ टीटू, लाल सुरेश, प्रदीप उपाध्याय उर्फ बबली, अनिल भगत, प्रदीप राणा, मूलचंद सैनी, वेद प्रकाश सैनी, गौरव सिंगल, उदित भेंटवाल, अमित गुर्जर, आदेश प्रजापति, पारस, अक्षित, आयू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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