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Muzaffarnagar News: श्री श्यामा श्याम मंदिर में शुरू हुई शिव महापुराण की कथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में श्री श्यामा श्याम मंदिर में भव्य शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा का वाचन विख्यात कथा व्यास जगमोहन भारद्वाज ने किया, जिसमें शिव तत्व और महापुराण का महत्व बताया गया। यह कथा कई दिनों तक चलेगी।

Muzaffarnagar News: श्री श्यामा श्याम मंदिर में शुरू हुई शिव महापुराण की कथा

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शहर के गांधीनगर स्थित श्री श्यामा श्याम मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ भव्य शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा के प्रथम दिन गुरूवार को क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान पूरा वातावरण शिव के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।कथा के पहले दिन के मुख्य यजमान गांधीनगर निवासी श्रीपाल रहे। उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित विधि-विधान से पूजन कर कलश यात्रा की अगुवाई की और व्यास पीठ की आरती उतारी। इसके उपरांत विख्यात कथा व्यास जगमोहन भारद्वाज ने व्यास पीठ से शिव महापुराण का वाचन शुरू किया।

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प्रथम दिन की कथा में उन्होंने शिव तत्व और महापुराण के महत्व पर प्रकाश डाला। कथा व्यास के भजनों और ओजस्वी वाणी को सुनकर पाण्डाल में मौजूद श्रद्धालु पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। गांधीनगर के श्री श्यामा श्याम मंदिर के पंडित हंसराज ने बताया कि यह संगीतमय शिव महापुराण कथा आगामी कई दिनों तक अनवरत रूप से संचालित रहेगी। प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मंदिर परिसर पहुंचकर कथा श्रवण करें और धर्मलाभ उठाएं। पहले दिन भी कथा के समापन पर आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर संतोष देवी, सुभाष, नीशू पाल, राजपाल, संजय गर्ग, अमरनाथ प्रजापति, चंद्रप्रकाश शामिल हुए।

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