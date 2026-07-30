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Muzaffarnagar News: दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: कस्बे में प्रजापति समाज ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती धूमधाम से मनाई। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। हवन यज्ञ के बाद शोभायात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।

Muzaffarnagar News: दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली

Muzaffarnagar News: कस्बे में प्रजापति समाज के लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली। शोभायात्रा का शुभारंभ भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी ने किया। बुधवार को खंड विकास के प्रांगण में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह के समय हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में समाज के लोगों ने आहूत दी। इसके बाद शोभायात्रा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभायात्रा खंड विकास के प्रांगण से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से धूमधाम से निकाली गई। कस्बे में शोभायात्रा यात्रा का कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

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इस दौरान मुख्य रूप से संत कुमार प्रजापति पूर्व जिला पंचायत सदस्य, रमेश चंद्र प्रजापति, सोनू प्रजापति, हरेंद्र प्रजापति, भवन सिंह प्रजापति, सभासद सतपाल प्रजापति आदि समाज के लोग मौजूद रहे।

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