Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: कस्बे में प्रजापति समाज के लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती का आयोजन धूमधाम से किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हवन यज्ञ के बाद शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सदस्यों ने भाग लिया और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया।

Muzaffarnagar News: दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली

Muzaffarnagar News: कस्बे में प्रजापति समाज के लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली। शोभायात्रा का शुभारंभ भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी ने किया। बुधवार को खंड विकास के प्रांगण में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह के समय हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में समाज के लोगों ने आहूत दी। इसके बाद शोभायात्रा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभायात्रा खंड विकास के प्रांगण से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से धूमधाम से निकाली गई। कस्बे में शोभायात्रा यात्रा का कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

ये भी पढ़ें:Agra News: महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

इस दौरान मुख्य रूप से संत कुमार प्रजापति पूर्व जिला पंचायत सदस्य, रमेश चंद्र प्रजापति, सोनू प्रजापति, हरेंद्र प्रजापति, भवन सिंह प्रजापति, सभासद सतपाल प्रजापति आदि समाज के लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: सपा कार्यालय पर मनाई दक्ष प्रजापति जयंती
ये भी पढ़ें:Moradabad News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर सरथल में द्वार का लोकार्पण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।