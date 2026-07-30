Muzaffarnagar News: शोभायात्रा के साथ महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई
Muzaffarnagar News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर भव्य शोभायात्रा और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन-यज्ञ के साथ हुआ। ग्राम प्रधान सर्वेंद्र राठी ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। भगवान की प्रतिमा को घोड़ा-बग्गी में सजाकर निकाला गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
Muzaffarnagar News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन-यज्ञ में आहुतियां देकर किया गया। गांव मोरना मे बुधवार दोपहर बाद दक्ष प्रजापति ट्रस्ट द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति महाराज की शोभायात्रा निकाली गयी । मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सर्वेंद्र राठी ने फीता काटकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। शोभायात्रा में भगवान महाराज दक्ष प्रजापति की सुसज्जित प्रतिमा को घोड़ा-बग्गी में विराजमान कर मुजफ्फरनगर, शुकतीर्थ, जानसठ आदि मार्गो से भव्य रूप से निकाला गयी। प्रजापति धर्मशाला पर शोभायात्रा का समापन किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।इस अवसर पर संजीव प्रजापति, अरुण पाल भाजपा नेता, राजकुमार प्रजापति, मांगेराम प्रजापति, बोबी प्रजापति, अनिल ब्रजवासी, टीटू प्रजापति, ऋषि प्रजापति, राहुल प्रजापति, सुनील प्रजापति, मनोज, डा सोहनवीर प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।