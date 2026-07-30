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Muzaffarnagar News: शोभायात्रा के साथ महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर भव्य शोभायात्रा और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन-यज्ञ के साथ हुआ। ग्राम प्रधान सर्वेंद्र राठी ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। भगवान की प्रतिमा को घोड़ा-बग्गी में सजाकर निकाला गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

Muzaffarnagar News: शोभायात्रा के साथ महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई

Muzaffarnagar News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन-यज्ञ में आहुतियां देकर किया गया। गांव मोरना मे बुधवार दोपहर बाद दक्ष प्रजापति ट्रस्ट द्वारा भगवान दक्ष प्रजापति महाराज की शोभायात्रा निकाली गयी । मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सर्वेंद्र राठी ने फीता काटकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। शोभायात्रा में भगवान महाराज दक्ष प्रजापति की सुसज्जित प्रतिमा को घोड़ा-बग्गी में विराजमान कर मुजफ्फरनगर, शुकतीर्थ, जानसठ आदि मार्गो से भव्य रूप से निकाला गयी। प्रजापति धर्मशाला पर शोभायात्रा का समापन किया गया।

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कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।इस अवसर पर संजीव प्रजापति, अरुण पाल भाजपा नेता, राजकुमार प्रजापति, मांगेराम प्रजापति, बोबी प्रजापति, अनिल ब्रजवासी, टीटू प्रजापति, ऋषि प्रजापति, राहुल प्रजापति, सुनील प्रजापति, मनोज, डा सोहनवीर प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे।

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