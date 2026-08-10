Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: भारतीय नौ सेना के अधिकारी की खाते की डिटेल्स निकालने पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में भारतीय नौसेना के असिस्टेंट नेवल स्टोर अधिकारी संदीप कुमार के बैंक खाते की फर्जी डिटेल्स निकालने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों ने बैंक कर्मचारियों की मदद से फर्जी हस्ताक्षर से जानकारी निकाली। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

Muzaffarnagar News: भारतीय नौ सेना के अधिकारी की खाते की डिटेल्स निकालने पर रिपोर्ट दर्ज

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। भारतीय नौ सेना के अस्टिेन्ट नेवल स्टोर अधिकारी के बैंक खाते की डिटेल्स बिना अनुमति एवं फर्जी हस्ताक्षर करके निकालने के मामले में तीन लोगों थाना सिविल लाइन में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गयी है। मामले में दो बैंक कर्मचारी समेत तीन लोग शामिल हैं। थाना सिविन लाइन में कोर्ट के आदेश पर भारतीय नौसेना के असिस्टेन्ट नेवल स्टोर अधिकारी संदीप कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आर्य समाज रोड स्थित बैंक शाखा में उनका खाता है। बैंक खाता उनके वेतन से जुड़ा है। आरोप है कि 10 फरवरी से पांच मार्च 2026 तक बैक खाते की डिटेल्स निकाली गई है।

इसकी शिकायत बैंक शाखा के प्रबंधक की गई। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अंकित और कपिल देव ने उनके खाते की जानकारी निकाली थी। आरोप है कि यह दोनों ही उस बैंक के कर्मी नहीं हैं, बाद में जानकारी हुई कि उनका बैंक खाते की डिटेल्स त्रिलोक चन्द निवासी शकुन्तलम आवास कलोनी ने निकाली थी। आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर करके तथा आरोपी अंकित विज व कपिल देव के साथ मिलकर जानकारी निकाली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।