Muzaffarnagar News: भारतीय नौ सेना के अधिकारी की खाते की डिटेल्स निकालने पर रिपोर्ट दर्ज
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में भारतीय नौसेना के असिस्टेंट नेवल स्टोर अधिकारी संदीप कुमार के बैंक खाते की फर्जी डिटेल्स निकालने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों ने बैंक कर्मचारियों की मदद से फर्जी हस्ताक्षर से जानकारी निकाली। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। भारतीय नौ सेना के अस्टिेन्ट नेवल स्टोर अधिकारी के बैंक खाते की डिटेल्स बिना अनुमति एवं फर्जी हस्ताक्षर करके निकालने के मामले में तीन लोगों थाना सिविल लाइन में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गयी है। मामले में दो बैंक कर्मचारी समेत तीन लोग शामिल हैं। थाना सिविन लाइन में कोर्ट के आदेश पर भारतीय नौसेना के असिस्टेन्ट नेवल स्टोर अधिकारी संदीप कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आर्य समाज रोड स्थित बैंक शाखा में उनका खाता है। बैंक खाता उनके वेतन से जुड़ा है। आरोप है कि 10 फरवरी से पांच मार्च 2026 तक बैक खाते की डिटेल्स निकाली गई है।
इसकी शिकायत बैंक शाखा के प्रबंधक की गई। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अंकित और कपिल देव ने उनके खाते की जानकारी निकाली थी। आरोप है कि यह दोनों ही उस बैंक के कर्मी नहीं हैं, बाद में जानकारी हुई कि उनका बैंक खाते की डिटेल्स त्रिलोक चन्द निवासी शकुन्तलम आवास कलोनी ने निकाली थी। आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर करके तथा आरोपी अंकित विज व कपिल देव के साथ मिलकर जानकारी निकाली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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