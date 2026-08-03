Muzaffarnagar News: वसुंधरा रेजिडेंसी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन, प्रमोद मित्तल अध्यक्ष व रणवीर सिंह सचिव बने
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के वसुंधरा रेजिडेंसी में कॉलोनीवासियों की आम बैठक में वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें 17 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई, जिसमें प्रमोद मित्तल अध्यक्ष, रणवीर सिंह सचिव और अजय कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष हैं। एसोसिएशन का उद्देश्य कॉलोनी के विकास, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शहर स्थित वसुंधरा रेजिडेंसी में कॉलोनीवासियों की एक आम बैठक हुई, जिसमें वसुंधरा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। बैठक में सर्वसम्मति से 17 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन किया। कार्यकारिणी में प्रमोद मित्तल को अध्यक्ष, रणवीर सिंह को सचिव व अजय कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। खास बात यह है कि कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को कॉलोनी के विकास, सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है。
एसोसिएशन का आधिकारिक हैंडओवर
वसुंधरा रेजिडेंसी स्थित साइट ऑफिस में रविवार को वसुंधरा कंपनी के डायरेक्टर अमित चौधरी व रोहित चौधरी द्वारा वसुंधरा कॉलोनी का हैंडओवर वसुंधरा रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन को अधिकारिक रूप से कर दिया गया। कॉलोनीवासियों की सहमति से गठित इस एसोसिएशन का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के तहत पंजीकरण कराया गया है। एसोसिएशन का उद्देश्य कॉलोनी के विकास कार्यों को गति देना, विद्युत, पेयजल, सीवर, सड़क, सफाई, सुरक्षा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान कराना रहेगा। एसोसिएशन के प्रस्तावित उद्देश्यों में कॉलोनी का समुचित विकास, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, बच्चों एवं महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, स्वच्छता अभियान चलाना तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्य शामिल हैं। वेलफेयर एसोसिशन में प्रमोद मित्तल को अध्यक्ष, रणवीर सिंह को सचिव, अजय कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष, संदीप कुमार गुप्ता, जीत सिंह तोमर, आदित्य कुमार को उपाध्यक्ष व सोमपाल को उप सचिव चुना गया है। वसुंधरा कंपनी के डायरेक्टर अमित चौधरी ने यह भी बताया कि आज से ही कॉलोनी के मेंटिनेंस चार्ज लेने एवं रखरखाब की जिम्मेदारी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सौंप दी है। एसोसिएशन के गठन पर सभी पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया।
कार्यकारिणी के पदाधिकारी
ये हैं कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य
प्रमोद मित्तल अध्यक्ष, रणवीर सिंह सचिव, अजय कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष, संदीप कुमार गुप्ता, जीत सिंह तोमर, आदित्य कुमार उपाध्यक्ष व सोमपाल उप सचिव, विजेन्द्र प्रताप, सोमपाल, नितिन कुमार, अरूण कुमार चौधरी, पंकज, पंकज कुमार, सौरभ पंवार, धनंजय कुमार, सुशील कुमार, जितेन्द्र कुमार वर्मा व उमेश कुमार।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंDiwakar Jha
दिवाकर झा पिछले 25 वर्षों से पश्चिमी उप्र के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ यूनिट से सम्बद्ध जनपद मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहे हैं। जनपद से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनसमस्याओं, स्थानीय राजनीति और विकास से जुड़े विषयों पर उनकी खबरें पाठकों के बीच विशेष पहचान रखती है।
परिचय एवं अनुभव
दिवाकर झा प्रिंट मीडिया में एक सक्रिय एवं अनुभवी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दिवाकर झा ने अपने पत्रकारिता जीवन में जनपद स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासनिक गतिविधियों, स्थानीय राजनीति, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, जन समस्याओं, विकास कार्यों एवं राजनीतिक गतिविधियों को दिवाकर झा ने अपनी खबरों के माध्यम से सामने रखा है।
करियर का सफर
दिवाकर झा ने अपने कॅरियर की शुरुआत मेरठ में वर्ष 2000 में कुबेर टाइम्स से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। बाद में 2000 के अंत में दैनिक जागरण के साथ जुड़े। वर्ष 2011 में बिजनौर जनपद में दैनिक जनवाणी समाचार पत्र से जुड़े। वर्ष 2016 में मेरठ में दैनिक जनवाणी में बतौर सिटी चीफ काम करने का मौका मिला। वर्ष 2018 अगस्त में हिन्दुस्तान से जुड़े और बागपत, शामली में ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम किया। वर्तमान में दिवाकर झा मुजफ्फरनगर में बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए (मध्यकालीन भारतीय इतिहास), बीएड (शिक्षा शास्त्र) और हिंदी पत्रकारिता में पत्रकारिता में डिप्लोमा।
कॅरियर लक्ष्य
स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग, जनसमस्याओं और विकास कार्यों पर आधारित खबरें, सामाजिक मुद्दों और जनआंदोलनों की कवरेज और आम नागरिकों की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करना है।
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