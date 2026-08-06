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Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्गों पर ढाबों और होटलों की चेकिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने श्रद्धालुओं को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सख्ती बरती। अभियान में अधिकारियों ने ढाबों, रेस्टोरेंटों और दुकानों की जांच की और ओवरचार्जिंग रोकने के लिए रेट लिस्ट चस्पा की।

Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्गों पर ढाबों और होटलों की चेकिंग

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के दौरान आम श्रद्धालुओं और आमजन को शुद्ध व मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) अर्चना धीरान तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कांवड़ मार्गों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया।

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निरीक्षण अभियान

इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों, ठेलों, रेहड़ियों और फल विक्रेताओं की दुकानों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठानों के दृश्य स्थानों पर फूड लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही, श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मौके पर ही रेट लिस्ट भी लगाई गई।

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फूड कारोबारियों के लिए दिशा-निर्देश

जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता, हाइजीन और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। दुकानदारों को भोजन में किसी भी प्रकार के रासायनिक रंगों और खुले मसालों का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने सिर्फ ताजे फलों के विक्रय, पैकेट बंद मसालों के प्रयोग और हर समय ताजा भोजन ही परोसने के निर्देश दिए। सड़े-गले व कटे हुए फलों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आसपास मौजूद आम लोगों को भी खुले में बिक रहे कटे फलों और रंगयुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करने के प्रति जागरूक किया गया।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की पहल का उद्देश्य क्या था?
खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य श्रद्धालुओं को शुद्ध व मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था।
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