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Muzaffarnagar News: सोरम की पांच महिला खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रति. के लिए चयन, खुशी की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: क्षेत्र के गांव सोरम की कबड्डी महिला खिलाड़ियों की टीम के लगातार जबरदस्त प्रदर्शन वह अभ्यास के चलते सोरम कबड्डी क्लब की पांच महिला खिलाड़ियों का प्रदे

Muzaffarnagar News: सोरम की पांच महिला खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रति. के लिए चयन, खुशी की लहर

Muzaffarnagar News: शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरम की कबड्डी महिला खिलाड़ियों की टीम के लगातार जबरदस्त प्रदर्शन वह अभ्यास के चलते सोरम कबड्डी क्लब की पांच महिला खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन होने से गांव तथा परिजनों में खुशी का माहौल है।क्षेत्र के गांव सोरम में सोरम कबड्डी क्लब की पांच महिलाओं का प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयनित होने से महिला खिलाड़ियों के अलावा पूरे गांव में खुशी का माहौल है । ओलंपिक संघ के सचिव मास्टर रामपाल सिंह ने बताया कि सोरम कबड्डी क्लब की महिलाओं खिलाड़ियों का कबड्डी प्रदर्शन में जबरदस्त प्रदर्शन के चलते और कड़ी मेहनत के चलते महिला खिलाड़ियों में पांच खिलाड़ियों का चयन किया गया है , जिसमें प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रीति, रूपा, इशरा,तथा आरजू शामिल है।

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महिला खिलाड़ियों का प्रतियोगिता में चयन होने के बाद सभी अन्य क्लब की खिलाड़ियों तथा अन्य ग्रामीणों ने खिलाड़ियों को बधाई देकर उनके भविष्य की कामना की है।

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