Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग पर विद्युत पोल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया

Muzaffarnagar News: शाहपुर कांवड़ मार्ग पर विद्युत पोल में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तत्परता से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कांवड़ मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, लेकिन प्रशासन ने स्थिति सुचारू कर दी। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है।

Muzaffarnagar News: शाहपुर कांवड़ मार्ग पर विद्युत पोल में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होने से टल गया।

आग लगने की घटना शाहपुर कांवड़ मार्ग पर स्थित मंसूरपुर तिराहे के पास सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खंड विकास कार्यालय के निकट एक विद्युत पोल ने अचानक आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि पोल पर लगे होर्डिंग और वाईफाई केबिल जलने लगे। आसमान में उठते धुएं के गुबार को देखकर कांवड़ यात्रियों और राहगीरों में दहशत फैल गई।विद्युत आपूर्ति बंद होने से बची सैकड़ों जानेंजिस समय यह हादसा हुआ, कांवड़ मार्ग शिवभक्तों और आम राहगीरों की आवाजाही से पूरी तरह व्यस्त था। आग की लपटें देख स्थानीय दुकानदारों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत विद्युत विभाग के अवर अभियंता (जेई) श्याम किशोर को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही विभाग ने तत्काल प्रभाव से लाइन की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली बंद न होती और हाई-वोल्टेज तार टूटकर नीचे गिर जाते, तो कांवड़ मार्ग पर भारी जनहानि हो सकती थी।

दमकल और पुलिस की त्वरित कार्रवाई घटना की भनक लगते ही साइबर सेल प्रभारी कर्मवीर सिंह और कस्बा चौकी प्रभारी राहुल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भीड़ को सुरक्षित दूरी पर किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।

यातायात पर प्रभाव कांवड़ मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों और यात्रियों की रफ्तार थम गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ से यातायात को दोबारा सुचारू कराया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के आपसी तालमेल की जमकर तारीफ की है। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।