Muzaffarnagar News: भगतसिंह रोड पर गिफ्ट सैंटर के गोदाम में लगी आग भगत सिंह रोड पर गिफ्ट सेंटर के गोदाम में लगी आग भगत सिंह रोड पर गिफ्ट सेंटर के गोदाम में लगी आग

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड पर गिफ्ट सेंटर की दुकान के पीछे गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का नुकसान होना बताया गया है। आग की सूचना पर कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी एसपी सिटी अमृत जैन भी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू होने पर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।शहर के भगत सिंह रोड पर संजय गिफ्ट सेंटर की दुकान है। दुकान के पीछे गोदाम बना हुआ है, जिसका रास्ता सर्राफा बाजार में निकलता है।

शुक्रवार को दुकान मालिक संजय के पिता आंनद प्रकाश व छोटा भाई नितिन दुकान पर बैठे हुए थे। अचानक सर्राफा बाजार के लोगों ने बताया कि दुकान के पीछे गोदाम से धुआ निकल रहा है। दुकान मालिक के पिता ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही सीएफओ अनुराग कुमार दमकल विभाग की तीन गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। आगपास के एक मकान तक फैल गई थी, लेकिन दमकल विभाग के कर्मियों ने मशक्कत करते हुए आग पर काबू पा लिया। लगभग एक घंटे में आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगत सिंह रोड पर आग लगने से काफी देर तक अफरातफरी मची हुई थी। एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आग शांत होने पर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।