Muzaffarnagar News: बेटे के स्वस्थ होने की मनोकामना पूर्ण होने पर दंडवत कावड़ लेकर पहुंचा पिता

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में अंकित तोमर अपने बीमार पुत्र के ठीक होने पर हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना का निवासी अंकित, अपने बेटे शिवांस के स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कठिन परिस्थितियों में यात्रा कर रहे हैं। उनकी भक्ति देखकर राहगीर भावुक हो रहे हैं।

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर आस्था, भक्ति और एक पिता के निश्चल प्रेम की अनूठी मिसाल शहर में देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध फेसबुक क्रिएटर अंकित तोमर अपने 11 माह के बीमार पुत्र के पूरी तरह स्वस्थ होने पर भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। शनिवार को वह अपनी यात्रा के साथ मुजफ्फरनगर से होते हुए अपने गृह नगर बुढ़ाना की ओर रवाना हुए।

यात्रा का आरंभ बुढ़ाना तहसील के गांव सफीपुर निवासी अंकित तोमर 'यूपी वाले कपल' नाम से फेसबुक पेज चलाते हैं, जिस पर उनके 1.4 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। अंकित ने बताया कि 11 महीने पहले जब उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन जन्म के बाद से ही उनका बेटा शिवांस लगातार बीमार रहने लगा। डाक्टरों के चक्कर काटने और हरसंभव इलाज के बावजूद जब बच्चे की स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हुआ, तो अंकित और उनके परिवार ने सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दिया।

मन्नत और भगवान की कृपा अंकित ने भगवान आशुतोष से मन्नत मांगी थी कि यदि उनका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, तो वह हरिद्वार से दंडवत प्रणाम करते हुए गंगाजल लाएंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मासूम शिवांस अब पूरी तरह स्वस्थ है।

कठिन यात्रा अपनी मनोकामना पूरी होने पर अंकित 21 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल उठाकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले थे। इस बेहद कठिन और भक्तिमय यात्रा में अंकित अकेले नहीं हैं। 11 माह के मासूम शिवांस के साथ उनकी पत्नी सोनम, माता इन्द्रा, भाई अमित, भांजा विशाल, भतीजा आर्य और भतीजी आरजू भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल यात्रा कर रहे हैं।

रास्ते में श्रद्धा कड़ी धूप और विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना अंकित हर कदम पर बाबा भोलेनाथ का नाम जपते हुए दंडवत यात्रा पूरी कर रहे हैं। रास्ते में जहां भी यह जत्था पहुंच रहा है, राहगीर और श्रद्धालु एक पिता की ऐसी अडिग भक्ति और समर्पण को देखकर भावुक हो रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं।