Muzaffarnagar News: किसानों ने फुगाना पुलिस टीम का किया सम्मान
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना में ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस की सराहना की गई। गांव लोई के किसानों ने थाना प्रभारी दीपक चौधरी और उनकी टीम का सम्मान किया। किसानों ने पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति विश्वास व्यक्त किया।
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं का त्वरित खुलासा कर आरोपियों तक पहुंचने वाली फुगाना पुलिस की सक्रियता से किसानों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। इसी खुशी में गांव लोई व आसपास के किसानों ने थाना प्रभारी और उनकी टीम का सम्मान किया। गांव लोई, डूंगर तथा आसपास के किसानों ने रविवार को थाना प्रभारी दीपक चौधरी और उनकी पुलिस टीम का फूल-मालाएं पहनाकर सम्मान किया। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में हाल ही में हुई ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सम्मान समारोह के दौरान किसानों ने पुलिस की तत्परता, सक्रिय कार्यशैली और अपराध नियंत्रण के प्रयासों की खुलकर सराहना की।
उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा है और किसानों में सुरक्षा का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ है। थाना प्रभारी दीपक चौधरी ने किसानों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया।
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