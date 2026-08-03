Muzaffarnagar News: तार काटकर ट्रांसफार्मर से सामान चोरी
Muzaffarnagar News: छपार के गांव सादपुर में अज्ञात बदमाशों ने किसान राजपाल उर्फ राजवीर सिंह की टयूबवैल से ट्रासफार्मर चोरी कर उसकी तोड़फोड़ की। किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद ग्रामीण एकत्र हुए और पुलिस ने जांच शुरू की।
Muzaffarnagar News: छपार। विद्युत लाइन के तार काटकर अज्ञात बदमाशों ने किसान की टयूबवैल से ट्रासफार्मर चोरी कर उसमें तोडफोड की। पीडित ने पुलिस से शिकायत की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सादपुर में शनिवार रात में अज्ञात बदमाशों ने किसान राजपाल उर्फ राजवीर सिंह की टयूबवैल पर रखें ट्रासफार्मर को बदमाशों ने नीचे गिरा दिया और तोडफोड करते हुए कीमती सामान तेल व सामान चोरी कर ले गए। रविवार सुबह को ही किसान को चोरी की जानकारी हुई। वहां पर ग्रामीणों की भीड एकत्र हो गई। सूचना पाकर पहुंची रोहाना चौकी पुलिस ने भी घटना की जांच पडताल की। पीडित किसान ने रोहाना चौकी में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध तहरीर दी है।
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