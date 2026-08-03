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Muzaffarnagar News: छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मोरना में एक युवक ने युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की। जब उसके परिवार ने इसका विरोध किया, तो युवक और उसके साथियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Muzaffarnagar News: छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट

Muzaffarnagar News: मोरना। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।कस्बा निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती रात उनकी पुत्री घर के द्वार पर खड़ी थी। आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस का एक युवक नशे की हालत में वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पुत्री को बुरी नियत से घसीटकर ले जाने का प्रयास किया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोप है कि युवक के साथ आए अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया।

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मारपीट में उसकी पुत्री व परिवार के कई लोग घायल हो गए। शोर-शराबा सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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