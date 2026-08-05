Muzaffarnagar News: ब्रांडेड नकली बीड़ी बनाते एक आरोपी गिरफ्तार, छह बोरी बरामद
Muzaffarnagar News: खतौली रतनपुरी पुलिस ने सठेडी गांव में नकली बीड़ी बनाने वाले रितेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से छह बोरी नकली बीड़ी बरामद की गई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिकॉर्ड में आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज किया। आरोपी पिछले सात-आठ वर्षों से इस अवैध धंधे में शामिल था।
Muzaffarnagar News: खतौली रतनपुरी पुलिस ने सठेडी गांव में ब्रांडेड कंपनी की नकली बीड़ी बनाकर बाजार में बेचने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के घर से नकली बीड़ी की छह बोरी बरामद हुई है। कंपनी के मालिक की ओर से शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है।रतनपुरी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद औरंगाबाद निवासी अनवर पुत्र हुसैन, बैकुट भाई पटेल पुत्र आत्माराम पटेल निवासी लन्धनाज जिला मेहसानाहाल पता जेपी ओबाकों प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सीरक प्लाजा पैरामाउंट दिल्ली रोड सहारनपुर ने थाने पहुंचकर बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र के सठेडी गांव में कंपनी की नकली बीड़ी का कारोबार चल रहा है।
पुलिस ने दबिश देकर सठेडी निवासी रितेश पुत्र जिले सिंह को गिरफ्तार कर लिया। रितेश के घर से टार्जन, टेलीफोन, 502 पताका की नकली ब्रांड तैयार बीड़ी के छह बोरे बरामद किए। जिसमें एक बोरा लूज बंडल पताका 502 बीड़ी के बरामद किया है। पुलिस ने ब्रांड की नकली बीड़ी बनाते पकड़े गए आरोपी पर कॉपीराइट में केस दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद चालान कर दिया। बता दें कि पिछले करीब सात से आठ साल से आरोपी इस तरह की ब्रांडेड कंपनी की बीड़ी बनाकर बाजार में बेच रहा था, जिसकी कई बार थाने में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।
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