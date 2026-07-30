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Muzaffarnagar News: पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर निकले हरिद्वार से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर निवासी अंकित तोमर ने अपने बीमार बेटे शिवांश के स्वस्थ होने पर हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा शुरू की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी और अब परिवार के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है। श्रद्धालु उनकी यात्रा का उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

Muzaffarnagar News: पुत्र के स्वस्थ होने पर दंडवत कांवड़ लेकर निकले हरिद्वार से

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर निवासी अंकित तोमर ने अपने 10 माह से लगातार बीमार चल रहे पुत्र शिवांश के स्वस्थ होने पर भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया। अंकित ने बताया कि जब उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था, तब उन्होंने भोले बाबा से मन्नत मांगी थी। कि यदि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, तो वह हरिद्वार से दंडवत कांवड़ लाकर अपने परिवार के साथ सफीपुर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। अंकित भोले के अनुसार भोले बाबा की कृपा से उनका पुत्र शिवांश धीरे-धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने का संकल्प निभाते हुए हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल उठाया और दंडवत यात्रा शुरू की।

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यात्रा में उनका परिवार के सदस्य माता इंदिरा भोली,आरजू सोनम अमित आर्य विशाल साथ चल रहे है तथा मार्ग में श्रद्धालु उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं।

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