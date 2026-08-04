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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम- एसएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शाहपुर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कोई लापरवाही न बरतने का फैसला किया है। डीएम उमेश मिश्र और एसएसपी संजय वर्मा ने कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम- एसएसपी

Muzaffarnagar News: शाहपुर। कस्बे में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर सोमवार को डीएम- एसएसपी ने कस्बे में पहुंचकर सभी कांवड सेवा शिविरों का गंभीरता से निरीक्षण किया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। सोमवार को डीएम उमेश मिश्र व एसएसपी संजय कुमार वर्मा कांवड यात्रा तथा कांवड सेवा शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे । इस दौरान अधिकारियों ने कस्बा चौकी पर पहुंचकर पुलिस टीम को कावड यात्रा में सभी व्यवस्था को पूर्ण रूप से बनाए रखने की बात कही ।

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वहीं एसएसपी संजय वर्मा ने पुलिस टीम को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कावड यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड यात्रा में माहौल खराब करने वाले लोगों पर पुलिस टीम की नजर है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो किसी भी हालत में बक्शा नहीं जायेगा।

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