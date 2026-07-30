Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: मनीष भाटिया बने मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसो. के जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मनीष भाटिया को अध्यक्ष और अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सदस्यों ने उत्साह से नए पदाधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें कर्मचारियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया।

Muzaffarnagar News: मनीष भाटिया बने मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसो. के जिलाध्यक्ष

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जनपद इकाई की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया बुधवार को संपन्न हो गई। स्थानीय स्तर पर आयोजित चुनाव में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण माहौल के बीच सर्वसम्मति से नई टीम का चुनाव किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध चुना गया। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से मनीष भाटिया को जनपदीय अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कार्यकारिणी में शैली को उपाध्यक्ष, राहुल पाल को सचिव, विजय कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष तथा प्रियांशु पाल को ऑडिटर पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नई कार्यकारिणी की घोषणा होते ही संगठन के सदस्यों और साथी विभागीय कर्मचारियों में भारी उत्साह देखा गया।

सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी संगठन की एकजुटता बनाए रखते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ काम करेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य रणवीर सिंह, आशीष द्विवेदी, एश्वर्या आदि मौजूद रहे।--

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News Election अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।