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Muzaffarnagar News: शतरंज प्रतियोगिता में दून वैली स्कूल बना विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के एसडी पब्लिक स्कूल में हुई अंडर-14 शतरंज प्रतियोगिता में दून वैली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाया। कक्षा 8 की अनुष्का गर्ग, कक्षा 7 की आन्या तायल, और कक्षा 3 की सेजल तायल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीते। इस सफलता में कोच का भी योगदान रहा।

Muzaffarnagar News: शतरंज प्रतियोगिता में दून वैली स्कूल बना विजेता

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर एसडी पब्लिक स्कूल में आयोजित अंडर-14 शतरंज प्रतियोगिता में दून वैली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए विजय प्राप्त की। कड़े मुकाबलों के बीच विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अनुष्का गर्ग, कक्षा 7 की छात्रा आन्या तायल तथा कक्षा 3 की छात्रा सेजल तायल ने अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। उप-प्रधानाचार्या ईवा गुप्ता ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस सफलता में कोच गौरव सांगवान एवं आयुषी का योगदान रहा।

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