Muzaffarnagar News: डीआईजी सहारनपुर ने निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश
Muzaffarnagar News: डीआईजी अभिषेक सिंह ने देर रात भूराहेड़ी बॉर्डर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा की गई सजावट और रोशनी को सराहा। इसके अलावा, लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शिविर भंडारे का जायजा लिया और कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की।
Muzaffarnagar News: पुरकाजी। सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह ने देर रात करीब 12 बजे यूपी उत्तराखंड के भूराहेड़ी बॉर्डर का निरीक्षण किया। बॉर्डर पर नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा की गई सजावट और लाइटिंग से प्रसन्न होकर चेयरमैन पुरकाजी जहीर फारूकी की प्रशंसा की। यूपी बोर्डर के बाद पुरकाजी में लाला सुखलाल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में लगाए गए शिविर भंडारा का जायजा लिया और कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। डीआईजी ने सीओ सदर राजू साव, पुरकाजी थाना प्रभारी डॉ मानवेंद्र सिंह भाटी को डाक कांवड़ के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए
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