Muzaffarnagar News: पति-पत्नी के रिश्ते में संशय का कोई स्थान नहीं: गंगोत्री तिवारी
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में श्री शिव महापुराण कथा के दौरान गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज ने सती प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि दांपत्य जीवन में संदेह का प्रभाव कितना घातक हो सकता है। कथा में श्रद्धालुओं ने गौरी-शंकर विवाह पर उत्साह व्यक्त किया और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में कथा व्यास गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज ने सती प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संशय के कारण ही सती को योगाग्नि में भस्म होना पड़ा था, इसलिए पति-पत्नी का रिश्ता पूरी तरह संशय रहित होना चाहिए। दूध और पानी का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ देती है, वैसे ही दांपत्य जीवन में शक अलगाव का कारण बनता है। कथा के दौरान गौरी-शंकर विवाह के प्रसंग पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा पंडाल हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।
इस अवसर पर मुख्य यजमान सचिन बंसल ने सपत्नीक पूजन कराया। कार्यक्रम में हरि किशन वर्मा, मांगेराम कश्यप, राजाराम शर्मा, नरेश कश्यप, ईशा चौधरी, नीरज शर्मा, नमन तिवारी और रमेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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