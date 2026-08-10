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Muzaffarnagar News: शिविर में सुंदरकांड का किया गुणगान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: जानसठ में स्थानीय खतौली तिराहे पर डाक कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन हुआ। ठाकुर प्रदीप राणा ने सुंदरकांड का गुणगान किया और रात्रि में भोलेनाथ के भजनों से कांवड़ियों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कस्बेवासियों ने भाग लिया।

Muzaffarnagar News: शिविर में सुंदरकांड का किया गुणगान

Muzaffarnagar News: जानसठ। स्थानीय खतौली तिराहे पर जानसठ डाक कांवड़ सेवा शिविर में ठाकुर प्रदीप राणा द्वारा सुंदरकांड का गुणगान किया। शनिवार को शिव भक्त कांवड़ियों के लिए लगाए गए जानसठ डाक कांवड़ सेवा शिविर में ठाकुर प्रदीप राणा एवं प्रदीप उपाध्याय उर्फ बबली, अनिल भगत जी एड पार्टी ने सुंदरकांड का गुणगान किया एवं रात्रि में भगवान भोलेनाथ के भजनों से शिव भक्त कांवड़ियों का मन मोह लिया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कस्बेवासियों ने भाग लिया।

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