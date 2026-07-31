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Muzaffarnagar News: श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सम्भालहेड़ा में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर के सम्भालहेड़ा स्थित प्राचीन श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भगवान शिव के जलाभिषेक और महाआरती में हिस्सा लेकर भक्तों ने सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। भव्य शृंगार और विशेष व्यवस्था के बीच महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया।

Muzaffarnagar News: श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सम्भालहेड़ा में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Muzaffarnagar News: मीरापुर श्रावण मास के प्रथम दिन क्षेत्र के गांव सम्भालहेड़ा स्थित प्राचीन श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में आस्था और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला। सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।श्रावण मास के शुभारंभ पर सायंकाल मंदिर परिसर में काशी (वाराणसी) की विश्वविख्यात गंगा महाआरती की तर्ज पर भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया।

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दीपों की अलौकिक छटा, शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई महाआरती ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आरती के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होकर भजन-कीर्तन में झूमते नजर आए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। मंदिर के पुजारी प. अंकज भारद्वाज ने बताया कि श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक के साथ संध्या कालीन भव्य शिव महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र सहित दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। महाआरती के प्रथम दिवस के मुख्य यजमान भुम्मा निवासी अक्षय चौधरी व उनके पिता सुनील चौधरी रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने मंदिर परिसर को पूरी तरह शिवमय बना दिया। आयोजन के सफल संचालन में मंदिर समिति के अध्यक्ष लाला नरेन्द्र कुमार गर्ग, कृष्णपाल सैनी ,गुडडू चौधरी समेत अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

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