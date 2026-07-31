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Muzaffarnagar News: श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: श्रावण मास के प्रारंभ पर मुजफ्फरनगर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लगीं, जहाँ लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। विभिन्न मंदिरों में भक्त बेलपत्र, फल, और दूध अर्पित कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात था।

Muzaffarnagar News: श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। इस मास में शिव भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक किया जाता है। पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही गुरुवार को धर्मनगरी के शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। महीने के पहले ही दिन भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। शहर के हृदय स्थल स्थित ऐतिहासिक शिव चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पर कांवड़ियों के अलावा शहर के पुरुष व महिलाओं तथा बच्चों की भी लंबी कतार लगी रही, जिन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए उनकी पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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वहीं गांधी कॉलोनी स्थित अनन्तेश्वर महादेव मंदिर और अंसारी रोड स्थित बोहरों का मंदिर में भी पूजन-अर्चन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा।इसके अलावा दाल मंडी के मंदिरों के साथ-साथ श्मशान घाट के सामने स्थित मंदिर, काली मंदिर, बावन जी मंदिर, नई मंडी के मंदिरों के अलावा शहर के तमाम मंदिरों में भी दिनभर बेलपत्र, फल, फूल धतूरा, दूध और जल अर्पित कर धूप-दीप करने वालों की होड़ लगी रही। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नज़र आया।

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