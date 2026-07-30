Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: जिम वाली कांवड़ ने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: शिवभक्तों के पावन पर्व पर हजारों कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जिम वाली कांवड़ नशे से दूर रहने और फिटनेस अपनाने का संदेश दे रही है। भव्य शिविरों में कांवड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आपात स्थिति में तैयार हैं।

Muzaffarnagar News: जिम वाली कांवड़ ने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

Muzaffarnagar News: शिवभक्तों के पावन पर्व पर जनपद और आसपास के मार्गों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना हजारों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में अनूठे और आकर्षक रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र जिम वाली कांवड़ बनी हुई है। जिम के उपकरणों और फिटनेस के संदेश से सजी यह कांवड़ युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वास्थ्य व फिटनेस को अपनाने का सशक्त संदेश दे रही है। इसके अलावा, कांवड़िए विभिन्न पौराणिक रूप धरकर और कांवड़ को आकर्षक ढंग से सजाकर ला रहे हैं, जिसे देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ रही है。

ये भी पढ़ें:सावन शुरू होते ही शिवमय हुआ शामली, गंगाजल लेकर गुजरने लगे कांवड़िये

कांवड़ शिविरों की व्यवस्था व सुविधाओं की पड़ताल

रास्तों में कांवड़ियों की सुविधा और सेवा के लिए जगह-जगह भव्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में भोजन, विश्राम, चिकित्सा और स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं की पड़ताल में पाया गया कि सेवादार रात-दिन कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जगह-जगह तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। पूरा क्षेत्र बम-बम भोले के जयकारों से गूंजायमान है।

ये भी पढ़ें:Meerut News: कलश कांवड़मय हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग, गूजने लगे भोले बम के जयकारे

नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

शहर के शिव चौक पर एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी। दिल्ली के नजफगढ़ से आई शिव भक्त अमित अपनी जिम वाली कांवड़ को लेकर पहुंचे, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया। कांवड के आगे भगवान शिव की प्रतिमा और पीछे जिम के उपकरण लगाए गए थे। साथ चल रहे बच्चों ने भी व्यायाम कर स्वस्थ जीवने जीने का संदेश दिया। शहर के शिव चौक पर पहुंची इस जिम वाली कांवड को अमित मोटी जंजीर से खींचते नजर आए। कांवड़ पर लिखा गया कि शरीर को मंदिर बनाओ, नशे का घर नहीं। शिव भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति के साथ-साथ युवाओं को फिटनेस करने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया।

FAQs

कांवड़ यात्रा में इस वर्ष क्या विशेष आकर्षण है?
इस वर्ष कांवड़ यात्रा में जिम वाली कांवड़ विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
ये भी पढ़ें:कांवड़ में मासूम बेटी के साथ जल लेकर जा रहा पिता, अजब मांग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।