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Muzaffarnagar News: पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक , पूजा अर्चना की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सम्भलेहड़ा में श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने भी विशेष पूजा अर्चना की। भक्तों ने सुख और शांति की कामना की, जबकि मंदिर के पुजारी ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा संपन्न करवाई।

Muzaffarnagar News: पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक , पूजा अर्चना की

Muzaffarnagar News: श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सम्भलेहड़ा में श्री पंचमुखी महादेव मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया । भक्तों ने परिवार में सुख शांति की मंगल कामना की। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को विश्व विख्यात पंचमुखी महादेव मंदिर सम्भलहेड़ा में सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया।दोपहर में प्रदेश सरकार के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल भी परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और यहां भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा की।

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इस दौरान मंदिर के पुजारी पं. अंकज भारद्वाज ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर भगवान शिव की विधिवत पूजा कराई तथा वातावरण को पूर्णतः मंत्रों से शिवमय बना दिया। राज्यमंत्री व उनकी पत्नी ने दूध,दही,शहद,बेलपत्र,धतूरा भगवान शिव को अर्पित किए तथा अपने परिवार,जनपद,प्रदेश व देश के लिए सुख शांति की मंगल कामना की। इस दौरान लाला नरेन्द्र गर्ग, गुडडू चौधरी,कृष्णपाल सैनी,जगपाल प्रजापति ,जयगोपाल सैनी,प्रियम राजवंशी,विपिन राजवंशी आदि मौजूद रहे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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